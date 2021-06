Hungria quer bater recorde

A Hungria persegue um recorde com 20 anos e Portugal está no seu caminho. A seleção húngara está invencível há dez jogos consecutivos e para igualar o registo de 12 partidas seguidas sem perder, conseguido entre 2000 e 2002, precisa de bons resultados frente à República da Irlanda, amanhã, no último jogo de preparação antes do Europeu, e contra Portugal, na jornada inaugural do Grupo F da competição.

Os húngaros sonham com uma boa prestação e apoiam-se na consistência defensiva que o selecionador Marco Rossi implementou na equipa. A imprensa húngara mostra-se deliciada com o sistema de 3x5x2 do italiano.