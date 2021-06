Marco Rossi já aponta a Portugal

A Hungria recebe hoje a Irlanda, naquele que será o último duelo dos magiares antes de medirem forças com Portugal no Euro’2020, mas o selecionador, Marco Rossi, já tem a cabeça na Seleção das quinas. "Será um bom desafio para ver o que podemos fazer contra Portugal. Ainda assim, temos um ou dois jogadores importantes lesionados e devo dar minutos a outros menos utilizados. O onze não será igual ao que vamos usar contra Portugal, mas já temos esse desafio em mente. Espero surpreender os nossos rivais no Europeu. Precisamos de ser perfeitos e ter um pouco de sorte", considerou o selecionador, de 56 anos.