Marco Rossi quer compromisso na Hungria

A Hungria joga hoje frente a Chipre. Em antevisão do particular, o selecionador Marco Rossi mostrou-se confiante e não vê qualquer jogo como um ‘amigável’. “Espero que em termos de atitude, motivação, vontade e compromisso, possamos estar ao nível das expectativas dos adeptos”, afirmou. “As partidas no papel já estão decididas, mas mais do que uma vez o Mundo viu os papéis atirados pela janela. Sonhar acordado é grátis, mas os sonhos não valem nada se não fizermos tudo por eles”, comentou Rossi sobre a participação da sua equipa no Euro’2020.