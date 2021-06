'Pastelaria fina' do Grupo F baralha magiares: «É como ir ao melhor restaurante do Mundo...»

Portugueses, franceses e alemães. Parece um início de uma anedota, mas na verdade são apenas as três palavras que vão, por estes dias, atormentando a cabeça dos futebolistas da seleção húngara, que não conseguem escolher qual o adversário mais forte com quem partilham o Grupo F. O guardião Ádám Bogdán até recorre a uma analogia bastante curiosa. No fundo, é como provar ‘pastelaria fina’.

"É um pouco como ir ao melhor restaurante do Mundo, onde temos de escolher somente um prato. Isso nunca é uma tarefa fácil. A verdade é que estou ansioso pelos três jogos, mas queremos é mesmo começar a jogar, e o jogo de abertura frente a Portugal será muito difícil", afirmou o guardião do Ferencváros.

Os húngaros escudam-se muito no apoio que irão ter no encontro frente à seleção portuguesa, agendado para terça-feira. Esse tem sido um dos pontos mais falados pelos magiares ao longo da última semana e, para não fugir à regra, Bogdán voltou a centrar atenções nos mais de 60 mil compatriotas que irão estar a vibrar nas bancadas. Afinal de contas, o Puskás Arena vai receber o atual campeão europeu.

"Vamos ter um ambiente muito especial. Será o primeiro jogo em Budapeste, contra um adversário com o qual a nossa seleção fez o seu melhor jogo no Europeu de 2016 [a partida terminou empatada 3-3]. O jogo contra a França, que é a atual campeã do Mundo, também será especial, assim como o embate frente a Alemanha. Ainda assim, estou confiante que vamos fazer coisas boas, tal como planeámos", disse Bogdán, de 33 anos.



Húngaros contam com apoio especial



A boa disposição foi a nota dominante em mais uma conferência de imprensa dos húngaros. Depois de Ádám Bogdán falar sobre o poderio dos adversários, Attila Szalai revelou que a seleção húngara conta com um apoio especial. "Conversei com Özil [seu colega no Fenerbahçe] sobre o Campeonato da Europa. Ele desejou-me muito sucesso e disse que estaria a torcer pela Alemanha e também por nós", disse o defesa, de 23 anos.