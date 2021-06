Szoboszlai de fora irrita Viktor Orbán

A Hungria não poderá contar no Euro com a sua estrela Dominik Szoboszlai, situação que deixou irritado o primeiro-ministro Viktor Orbán. O jogador chegou a ser convocado, mas abandonou a concentração dos magiares devido a uma lesão na virilha. "Não estou muito contente com a situação. Uma estrela húngara atingiu finalmente um nível elevado no futebol, preparei-me durante meses para o ver a competir, mas ele optou por desistir, devido à lesão. Estava ansioso pelo Euro, mas sem o Szoboszlai acaba por ser diferente", assumiu à Rádio Kossuth.