Artilheiro Harry Kane em 'parte incerta' e alvo de críticas

Muito se esperava de Harry Kane neste Campeonato da Europa, mas a verdade é que o dianteiro da seleção inglesa tem andado às ‘turras’ com os golos e mais propriamente com as boas exibições. Era expectável que o avançado do Tottenham liderasse aquela que é apontada como uma das seleções favoritas à conquista do ‘caneco’; porém, pouco ou nada se tem visto da sua parte, não contabilizando ainda qualquer golo ao cabo de dois jogos. As críticas têm subido de tom e, para não variar, é Roy Keane quem lidera a carruagem dos ‘maldizentes’, tendo vindo a terreiro logo após o nulo entre os Três Leões e a Escócia.

“Ele [Kane] disse que queria deixar o Tottenham, talvez esteja distraído com isso. Pode estar a gastar energia a pensar na sua saída ou a conversar com outros clubes. Não parece estar em forma”, disse o antigo internacional irlandês, à ITV Sports, acrescentando. “Vimos aparecer Lukaku, De Bruyne, Ronaldo… Kane não está no seu melhor”, concluiu.

Certo é que Roy Keane tocou num ponto que tem sido bastante explorado pela imprensa inglesa. É que as más exibições de Kane coincidem num período em que muito se vai falando do seu futuro, parecendo, por esta altura, quase certo que irá abandonar o Tottenham no mercado de transferências. Interessados no dianteiro de 27 anos não faltam e o Paris Saint-Germain e o Manchester City, por exemplo, são dois dos emblemas que têm sido insistentemente colocados na rota do dianteiro dos spurs.

E teorias não faltam...

Há até quem diga que esta má fase de Kane é propositada, de modo a baixar o seu preço. O Tottenham pede 170 milhões.