Jude Bellingham, médio inglês que atua no Borussia Dortmund, tornou-se este domingo o mais jovem jogador (17 anos e 349 dias) a atuar numa fase final do Europeu.





Bellingham entrou aos 82 minutos do Inglaterra-Croácia (1-0) para substituir Harry Kane.O jogador inglês bateu assim o recorde que pertencia ao pelo holandês Jetro Willems, que com 18 anos e 71 dias jogou no Euro'2012, com estreia no jogo Holanda-Dinamarca.