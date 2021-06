Ingleses de joelhos é para continuar

Nas três partidas da seleção inglesa na fase de grupos do Euro – em Wembley – os jogadores irão continuar a ajoelhar-se, com o objetivo de chamar a atenção para o racismo. A garantia foi dada pelo selecionador Gareth Southgate, depois dos assobios e apupos registados no particular com a Áustria. O técnico revelou que os seus jogadores estavam “fartos” de serem chamados para explicar uma ação que deve falar por si.

“Coletivamente, ficámos desapontados com o que aconteceu. Têm de se colocar no lugar de um jovem jogador de Inglaterra prestes a representar seu país. Estamos todos a tentar caminhar em direção à igualdade e a apoiar os nossos companheiros de equipa por causa de algumas experiências pelas quais passaram na vida, mas as pessoas decidiram vaiar. Assim, sentimo-nos determinados a ajoelhar durante o torneio. Aceitamos que possa haver reações adversas, vamos ignorá-las e seguir em frente. Os jogadores estão fartos, foram claros e as suas vozes vão ser ouvidas alto e bom som. O facto de continuarmos é impactante. Quantas vezes sentamo-nos aqui nos últimos dois anos a discutir essas coisas?”

Southgate tenta que a polémica não afete a preparação da seleção para o Europeu, disputado, na sua maioria, em casa.