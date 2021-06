Ingleses podem sair do trabalho mais cedo para assistir ao jogo com a Alemanha

Os adeptos ingleses sonham com a conquista do primeiro no Europeu e acreditam que será desta que a seleção dos Três Leões vai erguer o troféu. Amanhã, em Wembley, a Inglaterra mede forças com a Alemanha na luta por uma vaga nos quartos-de-final e o 'Trades Union Congress', sindicato de âmbito nacional que representa outros sindicatos de trabalhadores britânicos, instruiu as empresas inglesas a permitirem que os funcionários saiam do trabalho mais cedo para poderem assistir ao encontro com a Alemanha, marcado para as 17 horas.





"Os chefes devem conversar com as suas equipas e tentar permitir que as pessoas que queiram assistir aos jogos o façam, seja no trabalho, seja em casa, e depois compensem esse tempo", explica a secretária-geral do TUC, Frances O'Grady."Quer seja em grandes eventos desportivos como o Euro'2020, ir a uma consulta médica ou ir buscar as crianças à escola, deve permitir-se que as pessoas tenham mais flexibilidade na forma e na duração do o seu trabalho. Isso faz com que sejam mais felizes, reduz o absentismo e aumenta a produtividade", acrescenta Frances O'Grady.