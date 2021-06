Kalvin Phillips e o jogo com a Alemanha: «Temos de ter confiança quando tivermos a bola»

A seleção inglesa não tem deslumbrado e totaliza apenas dois golos neste Europeu - somou duas vitórias por 1-0 -, mas Kalvin Phillips acredita que a equipa pode melhorar o registo ofensivo já amanhã, diante da Alemanha, isto se tiver coragem e “correr riscos”.

“Temos de ter confiança quando tivermos a bola. Quando começarmos a marcar as coisas mudam”, frisou o médio inglês, de 25 anos, que preferiu olhar para o outro lado da moeda. “É importante assinalarmos que ainda não sofremos qualquer golo. Dizem que o Southgate [selecionador] era defesa e que, por isso, as suas equipas são muito defensivas. A verdade é que se marcarmos cinco golos e sofrermos quatro também não significa que esteja tudo bem”, sublinhou.

‘Reforços’ na calha

Mason Mount e Ben Chilwell têm estado afastados do grupo depois do contacto com o escocês Gilmour, que testou positivo à Covid-19, mas Maguire garantiu que os dois “vão jogar” frente aos alemães.