Mount e Chilwell em isolamento devido ao teste positivo de Gilmour

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou que Mason Mount e Ben Chilwell foram colocados em isolamento, depois do teste positivo à Covid-19 do médio escocês Billy Gilmour. De acordo com a nota emitida pela FA, esta medida serve de precaução, depois de terem sido consultadas as autoridades de saúde britânicas.





Em causa estão as "interações" entre os dois jogadores ingleses e o escocês, colegas de equipa no Chelsea, no recente duelo entre as duas seleções, disputado na sexta-feira. Mount foi titular e atuou os 90 minutos, ao passo que Chilwell foi suplente, enquanto que Gilmour atuou de início e saiu aos 76'.Note-se que os resultados aos testes Covid-19 efetuados esta manhã pela seleção inglesa deram todos resultados negativos, mas a FA optou por jogar pelo seguro e afastou os dois elementos, que desta forma ficam em dúvida para o encontro de terça-feira com a Rep. Checa. "Não sabemos de momento se podem jogar ou não. Há algumas dúvidas. Estão isolados e só devemos ter a certeza nas próximas 12 horas", explicou Gareth Southgate esta tarde, em conferência de imprensa.