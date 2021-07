Mourinho elogia triunfo tático da Inglaterra

José Mourinho vibrou com o triunfo inglês em Wembley frente à Alemanha, que garantiu o acesso aos ‘quartos’, e elogiou a escolha tática de Southgate. "A Inglaterra tinha três jogos sem sofrer com quatro elementos na defesa. Foi assim que a Alemanha ‘matou’ Portugal, que jogou com uma linha de quatro e não conseguiu controlar os laterais. Southgate decidiu-se por uma linha de três frente aos alemães, o que resultou muito bem. Trippier e Shaw controlaram os duelos, os dois médios foram gigantes e todos trabalharam no duro pela equipa", frisou o português no ‘TalkSport’. "Os jogadores estiveram muito confortáveis e penso que foi uma ótima decisão de Gareth."

"Vi o grande jogo que esperava. As duas equipas respeitaram-se, mas Inglaterra foi muito sólida, muito compacta e, no momento ideal, a 10 minutos do fim, conseguiu marcar, ainda que tenha tido sorte no lance do Müller", explicou o novo treinador da Roma. "E o banco é incrível, cheio de opções. Nem nos lembramos de Rashford, Sancho, Bellingham, Foden, todos preparados para jogar." O rival que se segue é a Ucrânia e José Mourinho recomendou um ‘regresso às bases’. "Se tiverem o conhecimento e a experiência tática, podem regressar à linha de quatro e acrescentar um elemento criativo em campo."

Gareth Southgate prepara o encontro com a Ucrânia, em Roma, depois de amanhã, sob forte dilema. Com Maguire, Declan Rice, Foden e Kalvin Phillips em risco de suspensão para o jogo da meia-final, caso Inglaterra ultrapasse a Ucrânia, o selecionador equaciona alterações no onze, com Mason Mount e Henderson à espreita. Kieran Trippier, com uma lesão muscular, deve ser poupado.