Reina o entusiasmo nos adeptos ingleses

Inglaterra está a transbordar de euforia devido ao percurso da sua seleção no Campeonato da Europa, de tal forma que mais de 200 mil ingleses já assinaram uma petição a pedir que segunda-feira vire feriado nacional caso a turma dos Três Leões vença Itália e conquiste o ‘caneco’ na própria em casa, em Wembley.

Vai reinando o clima de entusiasmo e, diga-se de passagem, até é deveras compreensível, visto que a seleção inglesa vai disputar pela primeira vez a final de um Europeu. A petição é um mero sinal do estado de espirito que invade por estes dias o país do futebol, estado de espirito, esse, que afeta também os próprios governantes. O Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson até deixou em aberto a possibilidade de aceitar a referida petição... mas, antes disso, preferiu colocar água na fervura. “Acho que isso é brincar com o destino. Vamos ver como corre no domingo”, disse o governante.

Mourinho não viu penálti

O VAR deveria ter invalidado o penálti que deu o triunfo (2-1) a Inglaterra diante da Dinamarca. Foi este o entendimento de José Mourinho, que não viu qualquer falta sobre Sterling. “Para mim, nunca seria penálti. Estou feliz pela vitória da Inglaterra, mereceram, mas estou desapontado”, disse o luso ao Talksport.