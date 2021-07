Saka está de regresso

Gareth Southgate tem todos os jogadores à disposição para o encontro da meia-final frente à Dinamarca. Depois ter falhado a partida dos ‘quartos’, devido a um traumatismo num tornozelo, Saka, avançado do Arsenal, já integrou os trabalhos da seleção dos Três Leões. Aos jornalistas, Maguire voltou a enaltecer a seleção dinamarquesa. “São uma boa equipa e provaram o porquê de estarem no top-10. Sabemos que são uma seleção forte com grandes líderes e com uma grande experiência”, disse o central do Manchester United. Outra questão abordada foi a consistência inglesa. “Em todas as partidas jogamos de forma coletiva. Foi assim do primeiro até ao último jogo” , frisou.