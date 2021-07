Southgate: «Estamos profundamente desapontados»

Gareth Southgate, selecionador inglês, elogiou o percurso dos seus jogadores ao longo do Euro'2020 - que alcançaram pela primeira vez na sua história a presença numa final do torneio. Apesar do sentimento de orgulho, o treinador de 50 anos não contornou a desilusão que todos, incluindo os adeptos, sentem após derrota com a Itália nos penáltis.





"Estamos profundamente desapontados, claro. Os jogadores têm de ter o devido crédito porque deram tudo o que tinham para vencer este jogo. Por vezes jogamos muito bem, outras não fomos capazes de manter a posse de bola como queríamos. Especialmente no começo da segunda parte. Mas não podem ser recriminados. Foi uma alegria absoluta trabalhar com eles e foram mais longe do que alguma vez fomos capazes. Mas é claro que esta noite será incrivelmente dolorosa para todos no balneário", começou por dizer o selecionador inglês, em declarações à BBC Sport no final da partida em Wembley.

Mensagem para Bukayo Saka, jovem que falhou o último penálti da Inglaterra

"É da minha responsabilidade, fui eu quem decidiu quais os jogadores que iam bater os penáltis tendo por base aquilo que fizeram nos treinos e nenhum deles está sozinho neste momento. Ganhamos como uma equipa e o facto de não termos vencido hoje é responsabilidade de todos nós. No que toca aos penáltis, a decisão foi minha e depende totalmente de mim."

Conversa com os jogadores no final do jogo

"Estamos todos juntos. Estes rapazes deram ao nosso país memórias absolutamente incríveis, mas é claro que hoje será extremamente difícil para todos. É normal sentirmo-nos desapontados porque as oportunidades de conquistar estes troféus são muito raras na nossa vida. Mas quando eles refletirem bem sobre tudo o que fizeram, deverão sentir-se incrivelmente orgulhosos deles próprios."

O que esperar da Inglaterra no Mundial'2022?

"Não consigo falar sobre isso esta noite, sinto que ainda falta muito tempo. Mas tenho a certeza que esta equipa ainda pode melhorar, basta ver o número de jovens jogadores que fomos introduzindo ao longo deste torneio e que estiveram absolutamente fantásticos. Mas preciso de um pouco mais de tempo para refletir sobre o futuro", concluiu.