Southgate irá renovar mesmo se for eliminado

Esta sorte não toca a todos. Gareth Southgate tem a porta aberta para renovar contrato e continuar a comandar os destinos da seleção inglesa depois do Mundial do próximo ano, “independentemente” do que acontecer no embate de terça-feira, frente à Alemanha, a contar para os ‘oitavos’ do Campeonato da Europa. Em termos práticos, o futuro de Southgate está assegurado mesmo em caso de eliminação.

“Está a fazer um trabalho brilhante. Terminou em primeiro no grupo, com uma defesa realmente sólida. Está a sair-se bem dentro e fora de campo, em todos os aspectos. O nosso apoio é 100% inabalável. Ele sabe a nossa opinião sobre o seu trabalho. Achamos que ele é brilhante. Queremos que ele continue, independentemente do jogo de terça-feira”, afirmou Mark Bullingham, presidente-executivo da Federação Inglesa de Futebol (FA), acrescentando que as conversas formais irão avançar no fim da competição.

Ora esta tomada de posição contrasta com a opinião pública inglesa, mais concretamente com a imprensa daquele país. O trabalho de Gareth Southgate tem sido bastante escrutinado e não tem conseguido fugir às críticas, visto que venceu dois dos três jogos da fase de grupos por triunfos magros (1-0), tendo empatado ainda frente à rival Escócia. O futebol praticado por uma das seleções favoritas à vitória final está longe de encantar. Ainda assim, Southgate, que ocupa o cargo desde 2016, parece estar para ficar.

Pede-se respeito

Harry Kane pediu respeito aos adeptos ingleses que se deslocarem a Wembley, na terça-feira. O avançado do Tottenham não quer que os seus compatriotas provoquem os alemães com músicas alusivas à Segunda Guerra Mundial. * d.l.m.