Southgate: «Jogadores lidaram muito bem com a pressão»

A Inglaterra entrou com o pé direito no Euro'2020 ao derrotar a Croácia (1-0) no estádio de Wembley e, após o encontro, o Gareth Southgate elogiou o desempenho dos seus jogadores.





"Foi muito bonito dar aos nossos adeptos e ao nosso país uma tarde para desfrutarem. Os jogadores lidaram muito bem com a pressão de uma ocasião como esta. Desde o início, apesar do incrível calor, jogaram muito bem e adaptaram-se bem. Houve momentos em que o ritmo caiu por causa do calor, mas na maior parte do tempo tivemos o controlo e não demos à Croácia muitas oportunidades. Sabíamos que ia ser um jogo com muito poucas ocasiões", disse, à BBC, o selecionador inglês.Sterling apontou o golo que decidiu a partida e Southgate admitiu estar "muito satisfeito" com o avançado do Manchester City. "Foi uma ameaça desde o início e fez um trabalho fenomenal, com e sem bola. Vamos precisar de todos os jogadores de ataque neste torneio, porque vamos ter de fazer trocas. Hoje foi um dia em que toda a gente que entrou em campo esteve bem", explicou o técnico.