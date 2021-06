Trent Alexander-Arnold está fora do Euro 2020, depois da lesão na coxa direita sofrida na vitória de Inglaterra frente à Áustria (1-0). O jogador saiu nos minutos finais do jogo a coxear e com algumas dificuldades e esta quinta-feira o selecionador inglês, Gareth Southgate, confirmava que é baixa.





Os exames confirmaram esta quinta-feira que o lateral inglês sofreu uma rutura que implica uma recuperação de seis semanas. Trent Alexander-Arnold volta assim para Liverpool para começar o respetivo tratamento.