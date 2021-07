Bonucci antevê meia-final diante de Espanha e sublinha: «Não há favoritos»

Itália e Espanha defrontam-se esta terça-feira, às 20 horas, na primeira meia-final do Euro'2020, no Estádio de Wembley, em Londres. Na conferência de imprensa de antevisão à partida que vai decidir o primeiro finalista do torneio, Leonardo Bonucci lembrou que neste tipo de encontros as duas equipas partem em pé de igualdade.





"Não há favoritos, mas não devemos esquecer o que alcançámos até agora. A Espanha foi criticada, mas Luis Enrique tem ideias fixas e sempre defendeu a seleção. Espanha tem tradição e tem melhorado durante a competição. Respeitamo-los e sabemos que devemos defender bem e estar atentos às jogadas perto da área", avisou o defesa italiano, antes de lembrar os dois últimos confrontos entre as duas seleções nos Europeus de 2012 e 2016 (uma vitória para cada lado)."Estávamos muito cansados quando os enfrentámos na final do Euro'2012. Chegámos ao jogo com as 'baterias descarregadas' e o resultado foi uma consequência disso [derrota por 4-0]. Em 2016 foi diferente. Sabíamos que podíamos criar-lhes problemas. Amanhã será um jogo diferente, eles têm muita qualidade na frente e precisamos de ter cuidado. É uma equipa unida e mentalmente forte, por isso não será um jogo fácil. Queremos deixar os italianos orgulhosos e chegar à final pelo Spinazzola. Devemos-lhe isso", destacou, referindo-se à lesão do lateral-esquerdo transalpino no duelo dos 'quartos' com a Bélgica , que foi operado esta segunda-feira ao tendão de Aquiles na Finlândia.Bonnucci abordou ainda o lance do primeiro golo frente aos belgas, para defender Ciro Immobile das críticas que sofreu após o encontro, devido ao facto do avançado ter ficado caído no início da jogada, mas ter-se levantado logo quando Nicoló Barella inaugurou o marcador."Ele sofreu um toque no tornozelo, mas a alegria alivia a dor. O Ciro é uma pessoa correta. Este tipo de coisas pode acontecer dentro de campo. Nós também brincamos com ele", vincou.No encontro desta terça-feira, Bonucci vai ter pela frente Álvaro Morata, companheiro de equipa na Juventus, que revelou ter recebido ameaças contra si e a família após o jogo com a Polónia. O central abordou o assunto e deixou uma mensagem ao avançado espanhol."O Álvaro é meu amigo, costumamos passear juntos em Turim. É uma grande pessoa e um excelente avançado. Lamento o que lhe aconteceu, conheço o sentimento. Tenho sorte de jogar no mesmo clube que ele. Temos de estar de olho nele amanhã", frisou, antes de fazer uma comparação com um dianteiro que defrontou na ronda anterior: Lukaku."Morata e Lukaku são dois grandes avançados, mas têm características diferentes. Os melhores jogadores encontram-se quando se chega a estes estágios", referiu, antes de falar do seu companheiro no eixo da defesa."Eu e o Chiellini conhecemo-nos muito bem. Não jogámos muito tempo juntos nas últimas temporadas, devido a algumas lesões. Damos sempre o nosso melhor em cada jogo", finalizou.