Bonucci garante que jogar em Wembley perante a Inglaterra "não causa medo"

Na conferência de antevisão à final do Euro'2020 de domingo, frente a Inglaterra, Leonardo Bonucci assumiu que jogar em Wembley não dá "medo" à Itália. O central deixou ainda o mote para o jogo do título: "Queremos fazer algo histórico".





Bonucci destacou a frente de ataque inglesa como o maior perigo para a seleção italiana dizendo, em tom de brincadeira, que o seu duelo e de Chiellini com Kane e Sterling será uma disputa entre "jovens e mais velhos"."Contam com avançados fortíssimos, necessitamos de muito cuidado na defesa por parte de toda a equipa. Sabemos que podem criar perigo e teremos que ter cuidado com a sua velocidade", destacou.Quando questionado sobre o penálti que deu o apuramento inglês frente à Dinamarca, o central foi evasivo: "Assistiremos no domingo ao melhor espectáculo, por parte da Itália, da Inglaterra e dos árbitros".Álvaro Morata, colega de Bonucci na Juventus, foi também tema de conversa na conferência de antevisão, com o jogador italiano a admitir ter tido "pena de não o ter visto a jogar a titular".