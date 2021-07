Festa italiana dedicada a Spinazzola

Na hora da vitória, os jogadores italianos lembraram Leonardo Spinazzola, lateral que rompeu o tendão de Aquiles nos quartos-de-final frente à Bélgica (2-1). Lorenzo Insigne evidenciou-se ao celebrar com uma camisola do compatriota. Federico Chiesa, autor do golo, também lembrou o colega. “Dedico-lhe o prémio de Melhor em Campo e a vitória. Ele ajudar-nos-ia hoje, mas estas coisas acontecem. Espero que lhe consigamos dar uma alegria na final”, referiu.

O jogador da Roma, que já foi operado e vai parar seis meses, viu o jogo em casa e celebrou nas redes sociais. “Muito obrigado”, escreveu, sobre as homenagens.