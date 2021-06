Immobile troca golos pela taça

Já com dois golos no Euro, o italiano Immobile não tem dúvidas. “Trocava-os pelo troféu”, garantiu o avançado. “Estamos a três jogos do nosso objetivo e queremos ir até ao fim”, frisou. Para já, segue-se a Bélgica, na sexta-feira, que pode não ter os lesionados Eden Hazard e De Bruyne. “Com eles é um jogo diferente, eles colocam todos em dificuldades”, lembrou o atacante, que elogiou Lukaku. “É muito forte, temos sorte de o conhecer bem”, finalizou.