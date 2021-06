Itália com a confiança em alta

Depois de duas vitórias em outros tantos encontros na fase de grupos do Euro’2020, a seleção italiana segue em alta e faz acreditar os seus adeptos. E alguns deles bem especiais. Desde logo, Del Piero destacou o recente triunfo (3-0) sobre a Suíça, considerando a exibição dos Azzurri como “perfeita”.

“A equipa fez uma partida de grande nível. Foi capaz de lutar, defender bem e assinou uma prestação perfeita. A seleção tem dado confiança aos adeptos e pode chegar longe”, frisou a glória do futebol transalpino, numa opinião corroborada pelo também ex-internacional italiano Ambrosini: “A Itália pode sonhar. A equipa tem qualidade para fazer algo de extraordinário. O selecionador Mancini conseguiu unir muito bem o grupo!”

Para já, a formação italiana segue a preparação para o derradeiro duelo do Grupo A, perante Gales, mas tem um recorde em mente. Os azzurri não perdem há 29 jogos (24V e 5E) e podem igualar um recorde de invencibilidade que só foi alcançado pela seleção entre 1935 e 1939, então sob o comando do bicampeão mundial Vittorio Pozzo. Diante de Gales, a Itália não contará com Chiellini. O central tem uma lesão muscular na coxa esquerda e só voltará nos ‘oitavos’.

Ceticismo em Inglaterra

Apesar da boa fase, Itália ainda não convenceu alguns críticos, entre eles Gary Neville. “Os dois jogos que tiveram não foram testes a sério. A Itália jogou bem, mas é preciso calma...”, frisou o ex-internacional inglês.