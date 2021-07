Itália deixou meia Europa rendida: «Não deve ter medo de ninguém» 

Itália carimbou a passagem às meias-finais do Euro'2020 com a vitória por 2-1 frente à Bélgica, defrontando agora a Espanha e os elogios multiplicaram-se.





"Saímos do jogo como gigantes", sublinhou Claudio Ranieri à 'Gazetta dello Sport'. O treinador da Sampdoria lembrou os "momentos de esplendor total, principalmente quando jogou ao primeiro toque".Sobre o embate frente à Espanha nas meias-finais, Ranieri assegurou que uma equipa como a da Itália "não deve ter medo de ninguém".A seleção italiana vem numa série de 13 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder . A última derrota da equipa treinada por Roberto Mancini foi em setembro de 2018 frente a Portugal, por 1-0, em jogo a contar para a Liga das Nações. No Europeu, os italianos conseguiram estabelecer um novo recorde de vitórias consecutivas, 15, superando a Alemanha de Joachin Low (14 vitórias)."Esta Itália está formada por um grupo de lutadores capazes de produzir futebol do mais alto nível", admitiu o atual treinador da Sampdoria.Os elogios à seleção italiana vêm um pouco de toda a parte. "Desde o primeiro dia, a Itália quis deixar claro que queria ganhar este campeonato e tem no demonstrado jogo após jogo", admitiu Jurgen Klinsmann à BBC.Klinsmann elogiou ainda a forma "completa" da equipa italiana jogar, além de terem "um lado ofensivo impressionante. É um futebol da maior categoria".O ex-jogador Alan Shearer deixou também rasgados elogios à equipa italiana após o jogo frente à Bélgica. "Tem qualidade no ataque, são fortes no meio campo e nos últimos 20 minutos tiveram que defender e fizeram de uma maneira excelente".A Itália vai defrontar a Espanha nas meias-finais do Euro’2020. O jogo vai disputar-se na terça-feira, às 20h, em Wembley.