Mancini define onze de Itália para o Euro'2020

A seleção italiana defronta hoje a Rep. Checa, naquele que é o derradeiro teste antes do arranque da grande competição europeia. O selecionador Roberto Mancini revelou que a equipa titular frente aos checos pode estar muito perto do primeiro onze no Europeu. “Embora ainda faltem alguns dias, o onze que começa amanhã [hoje] pode estar perto do onze titular do jogo contra a Turquia”, revelou. O selecionador abordou também as várias mexidas que irá fazer na equipa, dando oportunidade a vários jogadores e confirmou que Verratti continua de fora. “Ainda não está disponível, embora tenha tido grandes progressos. Vamos avaliá-lo daqui a uma semana”, afirmou. * a.z.