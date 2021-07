Mancini e as previsões que apontam Itália à final: «Espero que acertem pela primeira vez»

Roberto Mancini alertou para a qualidade da seleção espanhola, na antevisão ao encontro das meias-finais do Euro'2020, entre Itália e Espanha, marcado para esta terça-feira (às 20 horas), no Estádio de Wembley, em Londres.





"Vai ser um jogo difícil. A Espanha é diferente da Bélgica, mas vamos enfrentar muitas dificuldades na mesma. Sofremos contra a Áustria devido à agressividade da sua equipa e por ter sido o primeiro jogo da fase a eliminar", começou por dizer o selecionador italiano na conferência de imprensa."A Espanha tem sido extraordinária nos últimos anos, tem muitos jogadores jovens e um excelente treinador. Luis Enrique ganhou a Liga dos Campeões com o Barcelona, mas não foi só isso. Quando esteve na Roma a equipa praticava bom futebol", lembrou.Quando confrontado sobre se Daniele De Rossi, que foi treinado pelo atual selecionador espanhol na Roma e é agora adjunto na Squadra Azzurra, deu alguma dica acerca dos métodos de Luis Enrique, Mancini foi taxativo."De Rossi falou muito bem de Luis Enrique, mas [ele] mudou desde então. Vai ser um pouco diferente. A Espanha merece estar aqui", vincou, antes de destacar a união do grupo como um dos pontos fortes da formação transalpina, a qual conta com nomes como Gianluca Vialli e Attillio Lombardo na equipa técnica."Eu e o Vialli crescemos juntos, somos mais do que amigos. Ele é como um irmão para mim, como todos aqueles que jogaram naquela equipa da Sampdoria. Luca é um bocado mais velho, por isso gostamos de ouvi-lo", frisou.Já sobre o facto de alguns jornalistas e especialistas considerarem que Itália já tem lugar garantido na final do torneio, o selecionador transalpino foi prudente. "Espero que acertem pela primeira vez. Não vai ser fácil, temos de fazer uma grande exibição. A Espanha é uma equipa difícil. Estamos nas meias-finais, por isso não vai ser fácil", disse."É bom que os adeptos estejam no estádio, mas acho injusto que não haja metade italianos, metade espanhóis", lamentou Mancini, que ainda abordou o polémico lance de Ciro Immobile no primeiro golo dos italianos diante da Bélgica, no triunfo (2-1) nos 'quartos' do Euro'2020."Ele foi Bota de Ouro e é um dos melhores marcadores dos últimos anos. Às vezes os mais criticados são aqueles que se revelam decisivos durante um Europeu ou Mundial", rematou.