Matteo Pessina substitui lesionado Stefano Sensi na seleção italiana

O médio Matteo Pessina, da Atalanta, substituiu esta segunda-feira o lesionado Stefano Sensi, do Inter Milão, na lista de 26 convocados da seleção italiana para o Euro'2020.

Uma lesão muscular forçou o selecionador Roberto Mancini a convocar Pessina para ocupar a vaga aberta por Sensi na lista de convocados, informou esta segunda-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC) através de um comunicado.

Não obstante o prazo para comunicar as listas de convocados ter expirado no passado dia 1 de junho, as seleções podem pedir à UEFA para substituir um jogador lesionado até à meia-noite do dia 10 de junho, véspera do início do torneio.

No entanto, Sensi irá permanecer na concentração da squadra azzurra para se submeter a tratamento antes de se despedir dos seus companheiros.

A Itália fará a sua estreia no Euro'2020 a 11 de junho, diante da Turquia, em jogo do grupo A, e enfrentará de seguida a Suíça e o País de Gales, sendo os três jogos disputados no estádio Olímpico de Roma.

A lista de 26 convocados de Itália:

- Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Nápoles), Salvatore Sirigu (Torino).

- Defesas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea/Ing), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain/Fra), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Tolói (Atalanta).

- Médios: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/Ing), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint-Germain/Fra).

- Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo)