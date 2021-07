O esquecimento que levou ao curioso ritual da seleção italiana no Euro'2020

Desde o início do Euro'2020 que as viagens da seleção italiana até aos estádios onde vai jogar começam assim: toda a comitiva entra no autocarro... menos Gianluca Vialli. O veículo anda alguns metros e depois pára para deixar entrar o coordenador técnico, de 57 anos. Um ritual que tem dado sorte aos italianos nos jogos que realizou na competição e que foi repetido este sábado, antes da Squadra Azzurra rumar a Londres, onde vai medir forças com Inglaterra na final do torneio.





Tudo começou na véspera do encontro com a Suíça, na 2.ª jornada da prova, quando a comitiva partiu rumo ao Estádio Olímpico de Roma sem Vialli e teve de voltar atrás para o ir buscar. Ora, como se sabe, os transalpinos venceram a congénere da Suíça, por 3-0, e o que começou por ser um esquecimento natural passou a ritual antes dos jogos seguintes. Viali não segue com a restante comitiva, o autocarro percorre pouco mais de dez metros e pára para que este entre, o qual ao aproximar-se acena com o braço como se estivesse a pedir desculpa pelo atraso.O episódio voltou a repetir-se no dia anterior aos duelos com o País de Gales (vitória por 1-0), a Áustria (triunfo por 2-1 no prolongamento), a Bélgica (novo triunfo por 2-1) e a Espanha (vitória por 4-2 nos penáltis), este último que culminou com o apuramento da formação orientada por Roberto Mancini para a final do Euro'2020.A seleção italiana partiu na manhã deste sábado para Inglaterra e, como seria de esperar, o ritual repetiu-se. Resta esperar por este domingo à noite para perceber se esta superstição foi o talismã dos transalpinos na prova.Recorde-se que a final do Euro'2020, entre Itália e Inglaterra, está marcada para as 20 horas, no Estádio de Wembley.