Pessina à espreita da titularidade na Itália

A Itália defronta a Bélgica em jogo a contar para os ‘quartos’ do Euro’2020. Chamado à última da hora para substituir o lesionado Stefano Sensi, Matteo Pessina foi decisivo nas últimas duas partidas da Squadra Azzurra, tendo sido ele a analisar o duelo da próxima sexta-feira, no qual deve ser titular. “Vai ser um jogo muito difícil frente à Bélgica. É uma equipa com jogadores muito fortes, mas se queremos chegar à final temos que defrontar os mais fortes”, afirma Pessina.

Na partida dos ‘quartos’, a Federação Italiana confirma que os jogadores vão ajoelhar-se “em solidariedade” com os belgas. Roberto Mancini, esse, deve fazer mexidas no onze. Caso Chiellini recupere da lesão, fará dupla com Bonucci na defesa, empurrando Acerbi para o banco de suplentes. As boas exibições de Pessina devem garantir-lhe um lugar no meio-campo, rendendo Barella, o qual apresenta-se com os níveis energéticos em baixo após uma temporada de grande intensidade no Inter. No ataque, Chiesa pode substituir Berardi. O atacante da Juventus saltou do banco frente aos austríacos, no final da 2.ª parte, agitou o jogo e participou no lance que deu a vitória à Squadra Azzurra.

Donnarumma quer títulos pelo país

Gianluigi Donnarumma revela que sonha ganhar a Bola de Ouro, mas que a ambição principal passa por conquistar títulos por Itália. “O meu objetivo é arrecadar o maior número possível de troféus, principalmente pela seleção italiana. Ganhar a Bola de Ouro seria um sonho incrível e vou dar o melhor para que tal suceda”, afirma o guardião, que vai trocar o Milan pelo PSG. Apesar dos seus tenros 22 anos e um pouco à propósito do veterano Gianluigi Buffon, Donnarumma perspectiva o final da carreira. “Espero jogar até aos 40 anos”, confessa o italiano.