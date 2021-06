Roberto Mancini com confiança nos píncaros

Roberto Mancini, selecionador italiano, transborda de confiança após a vitória convincente (3-0) frente à Turquia na jornada inaugural. “Estou confiante de que somos uma das melhores equipas do torneio. Amanhã [Hoje] vamos assistir a um jogo entre duas seleções que querem seguir em frente. Veremos o que acontece. Só tenho a certeza de que vamos dar o nosso melhor, sem tomarmos nada como garantido”, destacou.

O sector ofensivo da Suíça mete respeito, com jogadores rápidos e tecnicamente evoluídos, como Shaqiri, Rodríguez, Embolo e o avançado do Benfica Seferovic. Leonardo Bonucci, experiente central italiano, admitiu isso mesmo na antevisão ao encontro. “São fortes, especialmente, no ataque. Têm jogadores que podem resolver um jogo de um momento para o outro. Têm muito talento e precisamos de estar atentos”, assinalou.