Roberto Mancini: «Por alguma razão a Bélgica lidera o ranking da FIFA»

Roberto Mancini, selecionador da Itália, anteviu esta quinta-feira o jogo dos 'quartos' do Euro'2020 frente à seleção da Bégica. Admitindo que estava mais preocupado para o jogo frente à Áustria, dos 'oitavos', não subestima de maneira alguma os diabos vermelhos, número um no ranking da FIFA. Quer um duelo aguerrido e, apesar de tal trazer dificuldades para seleção italiana, espera ver Kevin De Bruyne e Hazard do lado belga.





"Espero que a Bélgica venha com todos ao seu dispor, nestes jogos importantes tens que ver o melhor. Claro, isso significaria mais dificuldades para nós, mas a beleza do futebol é ver jogadores assim no relvado.", atirou.Questionado por que motivo sentiu mais pressão frente à Áustria, o técnico garantiu que a seleção italiana "conhecia as características deste adversário, que nos eram muito difíceis, e porque se tratava da primeira eliminatória.""Pela frente teremos a melhor seleção da Europa junto com a França. Se há três anos lidera o ranking da FIFA, é por alguma razão. Vamos jogar como sempre, respeitando muito o adversário. Não há jogos fáceis: a Suíça eliminou a França, a República Checa eliminou a Holanda, a Alemanha e Portugal estão fora ... A esta altura, qualquer adversário é difícil", explicou Mancini sobre o possível cenário desta sexta-feira.Para finalizar, o treinador, de 56 anos, garante não ter dúvidas para o onze. "Amanhã veremos como estão todos fisicamente e decidiremos os últimos detalhes", concluiu.