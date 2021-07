Verratti sabe o segredo para a final

O tempo avança a passos largos e a grande final do Euro’2020 está há distância de dois dias, pelo que a pressão sobre os jogadores aumenta a cada minuto. E controlar essa mesma pressão acaba por ser, na ótica de Marco Verratti, o grande segredo. "Uma final é um evento único. É importante que consigamos esquecer tudo o resto e que tentemos jogar com a maior tranquilidade possível", afirmou o médio italiano, de 28 anos, alertando ainda para os pontos fortes da seleção inglesa. "É uma equipa muito física com jogadores extremamente técnicos. Além disso, vai jogar em casa, num estádio histórico e que conhece muito bem", sublinhou.