Baixa de peso na Polónia de Paulo Sousa: lesão afasta Milik da fase final do Euro'2020

Enorme contrariedade para a Polónia de Paulo Sousa tendo em vista o Euro'2020. Arkadiusz Milik, uma das figuras da seleção polaca, não vai marcar presença na fase final, tudo por conta de uma lesão que o vem condicionando nas últimas semanas. A confirmação foi dada esta segunda-feira pela Federação Polaca de Futebol, numa nota na qual explica que não será chamado qualquer substituto.





Segundo o comunicado, a decisão de abdicar do avançado deveu-se às indicações dadas no teste final que representou o treino desta segunda-feira, onde o jogador foi submetido a um programa de trabalho similar ao dos seus colegas. Aí, segundo o indicado, não deu as melhores indicações, mostrando não estar totalmente recuperado do problema que enfrentava.Milik já deixou a concentração da seleção polaca e seguirá a sua recuperação no Marselha, o clube que representou na última temporada.