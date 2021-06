Autor de dois golos e eleito como o melhor em campo no Hungria-Portugal, Cristiano Ronaldo falou após a partida e também deixou uma mensagem à equipa e aos portugueses nas redes sociais.





View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Há que saber sofrer, lutar até ao fim e acreditar sempre com todas as forças. Não há adversários fáceis nem jogos ganhos à partida. O Campeonato da Europa é um palco de luxo onde só estão os melhores dos melhores e onde cada vitória tem de ser conquistada com toda a garra e abnegação. Grande vitória, equipa! Vamos em busca do nosso objectivo! Força Portugal! Vamos com tudo para dar mais uma alegria aos portugueses que tanto nos têm apoiado!"