Carlos Brum é um dos adeptos mais famosos da Seleção Nacional. Assiste aos jogos todos de Portugal no estrangeiro, viajando de autocaravana e, como tal, não podia faltar ao Euro'2020.





O adepto chegou a Budapeste este sábado à noite e por aqui vai ficar para assistir ao duelo com a Hungria, na terça-feira, no Puskas Arena. Depois viaja para Munique, também de autocaravana, para estar nas bancadas do Allianz Arena no jogo com a Alemanha.