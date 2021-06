António Costa elogia exibição da Seleção Nacional: «Os campeões perdem de pé»

O primeiro-ministro António Costa saudou este domingo a seleção portuguesa, que falhou a passagem aos quartos-de-final do Euro'2020, afirmando que "os campeões perdem de pé" e que "voltaram a honrar as cores de Portugal".

"Os campeões perdem de pé. A luta e a entrega não foram suficientes para passar à fase seguinte mas voltaram a honrar as cores de Portugal. Saúdo a @selecaoportugal por todo o empenho e dedicação. Estamos juntos", escreveu António Costa na sua conta de primeiro-ministro no Twitter.

A seleção portuguesa, campeã em título, foi afastada nos oitavos-de-final do Euro'2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos diabos vermelhos, líderes do ranking da FIFA.