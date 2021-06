Apoio nas vozes de 2.500 lusos em Munique

Depois de jogar numa Puskas Arena lotada em Budapeste, a Seleção Nacional terá um ambiente algo diferente no Allianz Arena. Com uma limitação de 20 por cento da capacidade, vão entrar 14.500 adeptos na casa do Bayern Munique. Como seria de esperar, os alemães vão estar em clara maioria nas bancadas, mas não é por isso que o apoio a Portugal não irá existir. São esperados 2.500 lusos que se esperam ruidosos para dar uma força extra à equipa das Quinas num duelo que pode significar o apuramento para os oitavos-de-final da fase final do Campeonato da Europa.