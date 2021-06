Dalot: «Não há melhor maneira para celebrar uma estreia»

Diogo Dalot entrou para o lugar do lesionado Nelson Semedo e fez história ao tornar-se o primeiro português a estrear-se pela Seleção num Europeu. O jovem lateral-direito não escondeu a emoção após o final da partida.





"Sabíamos que era um jogo muito difícil contra um adversário muito forte. Conseguimos reagir ao golo sofrido, estreei-me e culminar isso com o apuramento foi muito bom... uma noite perfeita", atirou, olhando já para o jogo frente à Bélgica."Vamos ter tempo para analisar, mas o mais importante agora é recarregar baterias. Temos pouco tempo de descanso, mas há que recuperar para termos a equipa pronta para o jogo de domingo e vamos estar de certeza!", disse o lateral-direito, em declarações à RTP.O jogador falou depois ao microfone da SportTV, onde voltou a comentar a sua estreia pela Seleção Nacional."É perfeito. Acho que não há melhor maneira para celebrar uma estreia do que com o apuramento. Era o objetivo de todos, jogando ou não. Culminar a estreia com o apuramento, é perfeito", frisou."Defender o resultado, o jogo, ter a bola e ser eu próprio. É aquilo que o treinador pede sempre, o que gosto sempre de fazer. Ajudar era o mais importante.""A mensagem é passada quando chega ao ouvido, mas é difícil perceber com barulho do jogo. Focámos apenas no nosso jogo e fizemos bem.""É quem vier. Estamos prontos para tudo. Sabemos que é difícil. Vamos recuperar bem para estar prontos", finalizou.