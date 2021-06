Danilo foi substituído no Portugal-França (2-2) depois de ter levado uma pancada forte na cabeça por parte do guarda-redes Lloris, no lance que deu o primeiro penálti para a Seleção Nacional, mas já veio deixar uma mensagem de tranquilidade.





"Estamos Todos nos oitavos do Euro. Vamos Portugal! Muito obrigado pelas mensagens e preocupação, foi um susto mas está tudo bem", referiu nas redes sociais.