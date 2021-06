Danilo não esconde ambição: «Temos fome de ganhar»

No dia em que começa a rolar a bola no Euro'2020, Danilo não esconde a ambição com que Portugal participa. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, em Budapeste, o jogador do PSG sublinha que não se poderá dizer que a Seleção Nacional é "o candidato principal" mas atira: "temos fome de ganhar".



Receção ao hotel na Hungria. Ficou surpreendido pelas pessoas que lá estavam? "Sem dúvida. Não estávamos à espera porque a comunidade protuguesa é mais reduzida. É sempre agradável por termos apoio, independentemente do país"





"É um grupo diferente, com muitos jogadores jovens e numa experiência nova e numa prova deste calibre. A ambição é a mesma porque temos fome de ganhar. Não muda o nosso foco do Euro’2016 e os jogadores vêm acrescentar nesse sentido""Sim, ajudou-me e deu-me outro estatuto na posição porque consigo fazer a posição de forma mais eficaz. Estou bem centrado nesse processo""Entramos como campeões, é um orgulho defender o título mas há muitos favoritos. Somos uma das seleções que quer ganhar, mas há muitos candidatos. Não podemos dizer que somos o candidato principal""O selecionador disse que tínhamos muito para melhorar. Não há equipas perfeitas nem jogadores perfeitos. O que há para melhorar fica para dentro do grupo e não para ser partilhado""Em 2016 era um grupo coeso que já jogava junto há mais tempo. Agora temos jovens que nos vieram ajudar mas não posso dizer que esta é mais talentosa do que a outra porque a outra venceu o Europeu. É um grupo unido e em que todos pensam no mesmo""Hungria é aguerrida, nunca desistem e não dão um lance por perdido. Estamos à espera disso e estamos a preparar bem o jogo para não termos surpresas""O número é positivo, dá-nos mais calibre neste tipo de competições. Em termos físicos não vai alterar muita coisa. Temos é de ter mais cuidados e foco para não haver lesões. Em termos táticos não muda muito e a forma de jogor é o que o seleccionador nos dita"."Fernando Santos sempre quis focar no nós e não no eu. Foi o paradigma que mudou na Seleção e que nos levou a ganhar competições. São lemas assentes no balneário e que o seleiconador mais fala. Para ganhar jogos e provas, todos se têm de sacrificar""Passámos uma época sem público e ter adeptos no estádio… não é estranho, mas já não estamos habituados. Jogo vais ser mais emocionante. Vai ser um bom jogo e excitante para ter público""Ansiedade não sei dizer se é positivo ou não. Outros beneficiaram, outros nem tanto. Mais um ano para cimentarmos coisas e uma forma em que podemos trabalhar de uma forma diferente".