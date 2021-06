Diogo Dalot já está em Budapeste

Chamado para suprir a baixa de última hora de João Cancelo, por conta do caso positivo de Covid-19 do defesa do Manchester City, Diogo Dalot chegou ao final da noite deste domingo a Budapeste para se juntar aos restantes colegas da Seleção Nacional. O defesa do AC Milan, refira-se, voou do Dubai, onde passava férias, diramente para a capital húngara, devendo já na segunda-feira ser opção no treino da Seleção, o último de olho na estreia no Euro'2020.