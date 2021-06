Diogo Jota e o jogo com a Hungria: «Vontade da Seleção está no auge»

A Seleção Nacional prepara o jogo de estreia no Euro'2020 com a Hungria (terça-feira às 17 horas) e este domingo antes do treino Diogo Jota falou das expectativas portuguesas e também comentou o susto de sábado com Eriksen.



Situação de Eriksen





"Acompanhámos com sobressalto. Já joguei contra ele e ficámos depois felizes com as notícias de que estava a recuperar. Desejo-lhe as melhoras e que que recupere sem mazelas.""Não fiz trabalho específico. Às vezes os lances surgem e fui feliz.""Vontade do grupo de trabalho está no auge e claro que queremos começar o grupo com uma vitória.""Estive lesionado durante boa parte da época. Tive um bom número de jogos para terminar a época e dar continuidade para chegar ao Europeu."São situações imprevíseis. Não sabemos a base do acontecimento. O assistência que o jogador teve foi positiva e a resposta estava trabalhada porque foi uma ação rápida dos envolvidos.""Tinha esse sonho. Lembro-me de chegar à Seleção principal e estou ansioso por jogar na terça-feira frente à Hungria.""São circunstâncias da época. As lesões surgem e temos de as ultrapassar. Aproveitei todos os jogos para ter uma rampa de lançamento para o Euro.""Mister não disse nada em especifico para o jogo com a Alemanha.""O golo é algo que me fascina e que tento em todos os jogos. Já marquei alguns e isso é o mais importante e quero marcar mais. Seria importante fazê-lo no Europeu.""Sempre é uma palavra muito forte e não sei se posso utilizá-la. Mas temos muita qualidade no meio-campo, na defesa e na baliza.""Não sou pessoa de ligar a esse tipo de comentários, mas claro que dou a devida a importância a pessoas como Wenger, uma referência como treinador.""Tinha esse sonho. Lembro-me de chegar à Seleção principal e estou ansioso por jogar na terça-feira frente à Hungria.""Sermos campeões da Europa deixa-nos orgulhosos a todos e os adversários querem derrotar-nos. Ainda para mais a Hungria, a jogar em casa e com o estádio lotado. Temos de dar a volta para começarmos com uma vitória.""É uma equipa muito forte fisicamente aguerrida. Sabemos que são perigosos nas bolas paradas."