Dolores Aveiro aposta na vitória de Portugal sobre a Hungria: «Com um golo do meu menino»

Dolores Aveiro é uma das figuras públicas escolhidas para apresentar a casa de apostas Betano no Euro'2020. Em publicação feita esta segunda-feira nas redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo apostou na vitória de Portugal sobre a Hungria - jogo agendado para esta terça-feira -, com um golo de, claro, Cristiano Ronaldo.

"Já estou na onda dos jogos do Euro2020! O meu palpite é Portugal 2-1 Hungria com um golo do meu menino, se Deus quiser. Boa sorte pessoal e que a nossa seleção seja a que ri no final", escreveu Dolores Aveiro na sua página do Instagram.