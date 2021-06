Empate de Portugal frente à França basta para chegar aos 'oitavos': eis as contas dos melhores terceiros

Fechou-se o segundo grupo do Euro'2020 e estão também já definidas mais duas seleções apuradas diretamente para os 'oitavos'. São elas Holanda e Áustria, que se juntam a Itália, País de Gales e Bélgica. Para lá de ter servido para qualificar diretamente estas seleções, os dois jogos desta tarde permitiram também 'atualizar' o ranking dos melhores terceiros, que continua a ser comandado pela Suíça, e que tem a Ucrânia em posição delicada.





Ainda assim, a grande novidade, pelo menos para as contas nacionais, passa pelo facto de Portugal neste momento saber desde já que o empate diante da França chega para seguir em frente (pelo menos como um dos melhores terceiros). Isto porque, conseguindo uma igualdade, a Seleção Nacional chega aos 4 pontos, acaba com diferença de golos positiva e fica desde logo à frente de Suíça e Ucrânia, as duas equipas que já fecharam as suas contas. Relativamente aos suíços, Portugal terminaria com os mesmos 4 pontos, mas com melhor diferença de golos, ao passo que em relação aos ucranianos a vantagem é logo nos pontos (4 contra 3).Note-se, contudo, que Portugal depende apenas de si para se apurar , já que uma vitória diante da França nos coloca automaticamente na próxima ronda.1. Suíça, 4 pontos/3 jogos (4 golos marcados/5 golos sofridos; -1 de diferença de golos)2. PORTUGAL, 3/2 (5-4; +1)3. Finlândia, 3/2 (1/1; 0)4. Ucrânia, 3/3 (4/5; -1)5. Espanha, 2/2 (1/1; 0)6. Croácia, 1/2 (1/2; 0)