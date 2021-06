Fernando Santos: «Acredito que se houver uma final Portugal-Alemanha, Portugal ganha»

Fernando Santos falou hoje aos jornalistas depois do treino de Portugal, o primeiro após a derrota com a Alemanha. O selecionador explicou o que aconteceu com os alemães e projetou o duelo com a França.





"Havia frustração e tristeza. Desde o jogo até cá nem sei se alguém falou pelo caminho. São jogadores que estão em grandes equipas, já ganharam coisas mas também já perderam finais. Eu também sou experiente para perceber que é o momento para não se falar, deixar refletir""O grupo está em aberto. Não posso e não quero antecipar cenários. Somos os últimos a jogar e quando ao jogo com a França saberemos os resultados que podem interessar""Portugal está entre as 10 melhores seleções do Mundo e digo-o com toda a confiança. Não podemos é pensar que a jogar na casa da Alemanha somos favoritos. A Alemanha foi melhor do que nós, mas acredito que se houver uma final Portugal-Alemanha, Portugal ganha"."Portugal é forte no momento defensivo do jogo, tanto que foi a primeira vez que sofremos 4 golos desde que sou selecionador. Os jogadores quiseram e procuraram mas nem sempre sai bem. A responsabilidade é do treinador. Eu é que tenho de passar a mensagem. Pensei que a tinha passado bem, mas se calhar não a passei bem""Vamos avaliar se os que têm jogado mais têm capacidade de responder num jogo de alta intensidade. Posso refrescar a equipa. Podem acontecer mudanças na equipa, mas não serão por castigo"