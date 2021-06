Fernando Santos explica o que seria um "fracasso" para Portugal neste Europeu

Em entrevista à RTP3, Fernando Santos explicou aquilo que seria, na sua opinião, o "fracasso" nesta caminhada portuguesa no Euro'2020. O selecionador nacional lembra, ainda assim, que outras grandes equipas nem estão na fase final e, por outro lado, questiona a forma como o sorteio ditou um grupo tão difícil como o português, com Alemanha, França e Hungria.





"Fracasso... Não gosto da palavra, mas percebo a pergunta. Obviamente que sendo candidato não passar a fase de grupos será um fracasso. Mas não vai acontecer a Portugal, acredito. E depois há outras grandes seleções que nem ao Europeu foram. Este é um grupo muito dificil e não sei como é que estas 3 seleções estão no mesmo grupo, é difícil de compreender. Não me lembro de ver isto assim", assumiu."O Cristiano não é um jogador que defensivamente traga grande coisa à equipa. Nem queremos! Sempre foi foi assim, a equipa sabe isso", declarou o selecionador nacional, que por outro lado explicou que CR7 dá à seleção "o respeito do adversários e os golos". "Se jogasse outro seria da mesma forma... Veja-se no Manchester City, jogam de forma diferente quando têm o Bernardo a falso ponta de lança ou o Agüero na frente. É normal. Digo sempre o que penso e eles estão habituados a isso. Até porque alguns destes jogadores nos seus seus clubes são um bocadinho Cristiano Ronaldo. O treinador dessas equipas monta em função do jogador que vai ser influente. Tens sempre jogadores que estão fora da participação defensiva porque o treinador entende que os outros têm de o fazer. Mas aqui não posso colocar 4 ou 5 só para organizar ofensivamente, pois aí vamos ter problemas. Todos compreendem... É uma forte motivação para a equipa e é o que acho mais importante. Dei os parabéns pela forma como têm trabalhado, pela entrega, pela atenção. A qualidade individual está ali, já não se muda nem se perde."