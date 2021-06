Fernando Santos: «Acaba num 4-0 mas há coisas a melhorar, seguramente»

Portugal goleou Israel por 4-0 no último grande teste antes do Euro'2020 e, no final da partida, Fernando Santos admitiu que gostou de alguns períodos da Seleção Nacional, mas sublinhou que há muitos aspetos a melhorar.





"Na primeira parte estivemos bem. Não foi extraordinária. Tivemos intensidade, ofensiva e defensiva. Nos primeiros 20, 25 minutos, podíamos ter feito dois ou três golos. Tivemos intensidade nos vários processos, poucos passes errados, a equipa a circular com objetividade e a procurar os flancos. Depois um quarto de hora sem grande objetividade. Nos últimos 10 minutos acelerámos e fizemos dois golos. Na segunda parte mudei um pouco as coisas. Procurei colocar mais um homem junto do Cristiano, com dois médios a entrar mais dentro e a soltar mais os laterais. Falhámos mais passes, com uma circulação menos objetiva. Tivemos sempre o controlo do jogo, mas com algumas falhas defensivas. Na parte final voltámos a estar bem. Acaba num 4-0 mas há coisas a melhorar, seguramente", disse o selecionador nacional, à RTP3."Vamos preparar o Euro, descansar, chegar lá e vamos com calma. O ‘nós’ está otimo. Não tenho dúvidas, os jogadores têm vontade enorme e são fortes coletivamente", acrescentou.