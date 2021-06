Fernando Santos falou hoje aos jornalistas em Budapeste e reforçou o potencial de Portugal a propósito do jogo com a Bélgica nos oitavos-de-final do Euro'2020.





"Somos candidatos à vitória porque acredito que Portugal pode lutar com as melhores equipas. Ou acreditamos que podemos ganhar ou não acreditamos. Temos condições para ganhar a qualquer adversário e continuo a dizer, com toda a certeza, que nenhuma equipa acha que ganha facilmente a Portugal. E não é o jogo com a Alemanha que me faz mudar de ideias. Em 59 jogos perdemos cinco. O jogo com a Alemanha foi um dos piores desde que aqui estou", apontou o selecionador.