Fernando Santos: «Para chegar à final esta é a primeira final»

Fernando Santos assumiu o poderio da Bélgica, mas deixou claro que Portugal tem todas as condições para criar e marcar golos. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional analisou o encontro como uma verdadeira final, o que no seu entender torna este num daqueles jogos em que o importante é ganhar... e não jogar.



"A mim compete-me fazer a análise da qualidade nos vários momentos e aquilo que será uma menor qualidade. É óbvio que as grandes equipas não terão tantos pontos negativos, mas os treinadores procuram encontrar sempre os pontos a explorar. É um pouco mais entre eles [jogadores]. Se se conhecem, sabem que rematam bem fora, que passam assim. Puxar um jogador para falar sobre jogador A, B ou C, não. Porque temos de focar no que temos de fazer no global. Não podemos conceder espaços, pela qualidade que têm para que não possam jogar e pensar, pela boa meia distância que têm, pela força no ataque... É essa a abordagem que tenho de fazer para o jogo. Nestes jogos grandes, numa final como esta... para chegar à final esta é a primeira final. O que temos de fazer é não dar espaços. A equipa que defender melhor, souber gerir melhor a bola e criar oportunidades, ganhará o jogo. Acredito que Portugal fará isso bem e os jogadores sabem o que têm a fazer. O João falou nisso em nome de todo o grupo", começou por dizer.





Questionado sobre se será um desafio mais similar à França ou à Alemanha, Fernando Santos apontou o que espera do adversário e deixou uma garantia. "A minha expectativa é que joguem com três no meio campo, com o de Bruyne mais avançado. Um pouco mais próximo da Hungria, mas não tanto em termos de posicionamento de campo. A Hungria jogou com linhas mais recuadas, à procura do contra-ataque. Quando jogam três no meio-campo o Lukaku é mais pivot central da equipa, com o Mertens à direita e Carrasco à esquerda, mas os três muito móveis. A nós compete-nos defender bem, estarmos ao nível do que fizemos com a França e com a Hungria. Temos muita qualidade com bola para criarmos situações de jogo. Portugal tem condições para fazer golos e para criar."