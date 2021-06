Fernando Santos: «Quem ia jogar era o Anthony Lopes...»

Esta noite, diante de Israel, Fernando Santos promoveu a 51.ª estreia na Seleção Nacional, ao dar a titularidade a Rui Silva. Foi um momento marcante, como o próprio guardião confessou, mas a verdade é que apenas se deu por conta da infelicidade de... Anthony Lopes. A revelação foi feita pelo selecionador após o encontro.





"Quem ia jogar era o Anthony [Lopes], mas fez uma contusão ontem. Tinha dores e, por isso, não estava apto para jogar. E neste cenário tenho de testar os jogadores, até para dar confiança, pois pode acontecer no Euro precisar de um guarda-redes com a qualidade dele. Não posso ser desonesto e dizer que ele ia ser titular, porque quem ia jogar era o Anthony Lopes. Se tivesse três jogos como no Mundial, mas como neste só tinha dois... Mas a infelicidade de um é a felicidade do outro. O Rui Silva é um excelente guarda-redes, bom com os pés, defende bem... Quanto aos recordes, não sei nada dessas coisas. Vocês lembram-me, mas sinceramente, e não é por falsa modéstia, não sei porque não sei. Não guardo...", declarou.